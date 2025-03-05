05 Mart 2025, Çarşamba
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Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi! Başından vurulmuştu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 16:22
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Mutlu Kaya’dan üzen haber! Kardeşi dua istedi! Başından vurulmuştu...

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Uzun süredir tedavi gören Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can'ın "Veliahtım" diyerek gösterdiği Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi.

Kaynak:AAKaynak:AA

Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Kaynak: AAKaynak: AA

HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Yapılan açıklamada "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi.

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