Sanatçı Özcan Deniz ifade verdi! Kaçak yapı soruşturması...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Deniz, ifade verdikten sonra adliye önünde açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.
Deniz, ifadesinin ardından adliye önünde açıklama yaptı. İnşaat sahibinin kendisi olmadığını söyleyen Özcan Deniz, 'Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı' şeklinde konuştu.
"BANA YAPI TADİLAT RUHSATI VERİN Kİ DÜZELTEYİM"
Özcan Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatarak, "Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş' dedi. İnşaatın 1,5- 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Deniz, 'Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım" ifadelerini kullandı.
"YIKILSA DAHİ ÇADIR KURUP OTURACAĞIM"
Özcan Deniz, durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek, "Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp yıkılsın dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" ifadelerini kullandı.
"BENİ GÖRECEĞİNİZ YER BURASI"
Önceki günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte içsel sıkıntılar yaşadığını dile getiren sanatçı Deniz, "Ünlü birini güçlü, karşısındaki ünsüz birini zayıf zannediyor olabilirsiniz. Aslında ünlü biri güçsüz, zaafları olandır, kolay ateş edilebilen taraftır. Karşı taraf bunu çözdüğünde çok kolay saldırır. Sizin eliniz kolunuz bağlıdır, onlar gibi davranamazsınız. Maalesef bir sürü saçmalığın içindeyim şu an, akıl tutulması yaşıyorum. Nasıl çözüleceğine dair hiçbir fikrim yok. Bakın benim yerim burası, her şeyi burada arıyorum. Beni göreceğiniz yer burası" dedi.
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