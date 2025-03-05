Evi gece kulübüne çevirdi! İş insanı Cenk Aşçıoğlu'na hapis cezası
İş insanı Cenk Aşçıoğlu, evinde sabahlara kadar düzenlediği gürültülü partiler nedeniyle komşuları tarafından şikayet edilmişti. O davada karar çıktı. 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Aşçıoğlu hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Cenk Aşçıoğlu, geçtiğimiz yıl komşuları Prof. Dr. Semra Kahraman ve eşi Süleyman Sıtkı Kahraman'ın yaşadığı müstakil evin yanındaki apartmana taşındı. Ancak, Aşçıoğlu'nun evde yüksek sesle müzik dinlemesi, zamanla komşularının sabrını taşırdı.
Ancak, iddiaya göre, Aşçıoğlu, bu uyarılara rağmen müziklerin sesini kısmak yerine, sabahlara kadar süren partiler düzenlemeye devam etti.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Çift, durumu polise bildirerek Aşçıoğlu hakkında şikayetçi oldu. Doktor çiftinin şikayetinin ardından başlatılan soruşturma sonucu, iş insanı Cenk Aşçıoğlu hakkında 1 yıl hapis cezası talep edildi.
HUZUR BOZMADIM
Tarafların mahkemede yargılaması yapıldı. Cenk Aşçıoğlu, avukatı aracılığıyla mahkemeye savunma dilekçesi gönderdi. Dilekçede, huzur ve sükununu bozma sakiniyle yapılmış herhangi bir eylem bulunmadığı, her insan gibi arkadaşlarıyla evde vakit geçirdiği ifade edildi.
Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı Aşçıoğlu'nun konutunda yüksek sesle müzik dinlemesini ve bu durum karşısında yapılan ikazlara rağmen eylemine devam ettiğini belirterek üzerine atılı suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Aşçıoğlu ifadesinde mütalaaya katılmadığını beyan ederek beraat edilmesini talep etti. Mahkeme ise Aşçıoğlu'nun üzerine isnat edilen suçlamayı işlediğini belirtip 2 ay 15 gün hapse mahkum edilmesine karar verdi.
YURT DIŞINDA BİLE UYARDILAR
Cenk Aşçıoğlu savunma dilekçesinde suçlamaları kabul etmedi. Arkadaşlarıyla vakit geçireceği zaman komşularına haber verildiği, müştekilerin haksız şikâyette bulunduğu, ünlü iş adamı yurt dışında olduğunda bile komşuların müziğin sesini kısması için kendisine uyarıda bulunduğu belirtildi.
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