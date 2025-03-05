Evi gece kulübüne çevirdi! İş insanı Cenk Aşçıoğlu’na hapis cezası

Cenk Aşçıoğlu / Kaynak: A HABER ARŞİV

HUZUR BOZMADIM

Tarafların mahkemede yargılaması yapıldı. Cenk Aşçıoğlu, avukatı aracılığıyla mahkemeye savunma dilekçesi gönderdi. Dilekçede, huzur ve sükununu bozma sakiniyle yapılmış herhangi bir eylem bulunmadığı, her insan gibi arkadaşlarıyla evde vakit geçirdiği ifade edildi.

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı Aşçıoğlu'nun konutunda yüksek sesle müzik dinlemesini ve bu durum karşısında yapılan ikazlara rağmen eylemine devam ettiğini belirterek üzerine atılı suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.