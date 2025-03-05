05 Mart 2025, Çarşamba
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11 yıllık evlilik bitiyor mu? Saadet Işıl Aksoy'dan ilk açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 15:35
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11 yıllık evlilik bitiyor mu? Saadet Işıl Aksoy’dan ilk açıklama geldi

2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner ile dünyaevine giren Saadet Işıl Aksoy, evlendikten sonra eşiyle Amerika’ya taşınmıştı. Geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten Aksoy, konuya dair ilk kez açıklamalarda bulundu.

İş insanı Pamir Kıraner ile Saadet Işıl Aksoy, 2020 yılında ise kızları Marisa Gülcan'ı kucaklarına almıştı. Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan Saadet Işıl Aksoy, geçen aylarda Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ancak ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşadığı ve yollarını ayırmaya karar verdiği iddia edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Hürriyet'te yer alan habere göre; Saadet Işıl Aksoy ayrılık iddialarını doğruladı. Ancak ayrılığın sebebinin Türkiye dönüşlerinin olmadığını da vurguladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İLK KEZ KONUŞTU

Henüz açılan bir boşanma davası olmadığını dile getiren Saadet Işıl Aksoy şöyle konuştu:

"Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz."

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