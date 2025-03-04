Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den Ramazan paylaşımı!
Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı 'Ramazan' paylaşımıyla gönülleri fethetti. Ünlü model, tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutladı. İşte o paylaşım...
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalmayan Filistin asıllı manken Bella Hadid, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal konularla da oldukça duyarlı olan Hadid, daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunmuştu. Bella Hadid, şimdi de Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi.
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