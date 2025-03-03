Özcan Deniz'e soruşturma! Adliyeye çağrıldı
Sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı. Ünlü isim ifade için adliyeye çağrıldı. Geçtiğimiz günlerde dizi setinde kalp spazmı geçiren Deniz'in bir süredir ailesiyle de arasında sorunlar vardı.
Sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.
İFADEYE ÇAĞRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı. Özcan Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.
AİLESİYLE YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı rol aldığı dizi setindeyken kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ardından bir açıklama yapan Deniz, hastaneden sağlıklı şekilde çıktığını ve eşinin kendisine iyi baktığını ifade etmişti.
Yaşadığı sağlık sorununun ardından Deniz, ilk kez Bakü'de ortaya çıkmıştı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan Deniz, sağlık durumu ile ilgili sorulan sorulara, "Gayet iyiyim" cevabını vererek arabasına binmişti.
"ÜZGÜNÜM... ESKİSİ GİBİ ROMANTİK BAKMIYORUM"
Bakü dönüşü gazetecilerin yanıtlayan Özcan Deniz, "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım." ifadelerini kullanmıştı.
"HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLUR MU?"
"Her şey eskisi gibi olur mu?" sorusu üzerine ise Deniz, "Bilmem, hayat" şeklinde bir yanıt vermişti.
NELER YAŞANDI?
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'te yer alan habere göre şarkıcı Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile arası tapu davaları nedeniyle bozulmuştu. İddialara göre, sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer'de bulunan üç taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti. Daha sonra bu mülkleri kendi adına kaydettirmek isteyen sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tapu iptali ve tescil davası açtı.
TEHDİT İDDİASI
Bu hukuki süreç, iki kardeş arasında gerginliğe yol açtı. Davanın ardından Ercan Deniz'in kendisine husumet beslemeye başladığını öne süren Özcan Deniz, abisinin açıkça tehditler savurduğunu ve ailesini de hedef aldığını iddia etti. Bu nedenle avukatı İrem Demir Vural aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI
Mahkeme, Ercan Deniz'in 3 ay boyunca Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'e yönelik şiddet tehdidinde bulunmasını, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlar sergilememesi, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve aile bireylerinin bulunduğu konut veya iş yerine yaklaşmaması yönünde karar aldı. Mahkeme, bu yasaklara aykırı davranması halinde Ercan Deniz'in 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da hükme bağladı.
Ercan Deniz ise karşı bir hamle yaparak, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürerek mahkemeden korunma talebinde bulundu. Mahkeme, talebi kabul ederek Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın 2 ay boyunca Ercan Deniz ve ailesine yönelik şiddet tehdidinde bulunmasını, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlar sergilemesini yasakladı. Ancak Özcan Deniz, aleyhine verilen bu karara itiraz etti.
İDDİALAR AİLEYİ KARIŞTIRDI
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı.
"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ"
Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, GÜNAYDIN'A son durumu anlatmıştı. Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" demişti.
"DADGAR'A ELİM DEĞMEDİ DOKUNMADIM"
Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz açıklama yaptı. Bir magazin programına bağlanan anne Deniz, "Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. 40 yıl ayrılmadılar da. 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. ki kazancı kattılar doğru. Bir havuzda yüzdüler. Evlatlarıma ikisi de getirdi. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki de diyorum böyle aslanları dünyaya getirmişim, böyle aslanların annesiyim. 6 çocuğum var, 4 kızım. Eşimden ayrıldığımda küçücüklerdi. Baba oldum, ana oldum.
"BENİ NEDEN İSTEMEDİLER BİLMİYORUM"
Ercan evin demirbaşı oldu. Kol kola verdik, evlendirdik çocuklarımı. Ev bark sahibi oldular. Ben buradan Özcan'a sesleniyorum. Özcan, 20 yıl oldu, hep sana gelip yalvardığım buydu. Oğlum ne olursun sen de evlen. Evlendi, sormadım, kimdir, nereden getirdin. Sevindim aman dedim yuva sahibi olsun. Hamile kaldı beni doğumuna beni istememişler. Valla saygısızlık yapmadım, gitmedim. Beni neden istemediler bilmiyorum. Gitmedim, telefon başından da ayrılmadım. Özcan bebek olunca beni aradı. Özcan dedim bebeğin bana videosunu at. Özcan gönderdi. Ben şükür namazını kıldım. Ben düşman mı oldum, ben bir gün gelin döven kaynana mı oldum, ben çocuğumu dövmedim.
"OĞLUMU BENDEN AYIRMAK İSTİYORLAR"
Samar Dadgar'ın ailesi oğlumu benden, bu aileden ayırmak istiyorlar. Çünkü Özcan bu Özcan değil. Diyorlar ki Özcan parayı getirdi Ercan da parayı çalıştırdı. O kadar da Ercan koydu üzerine. Ben 4 sene Feyza'nın dizinden kalkmadım. Yavrum ne olur değişir, annem yapma, yavrum yapma dedim. Yapamadılar, ayrıldılar. Özcan için uzaklaştırma kararı aldım. Bizim konumuz ağabey ile anlaşın malları ayırın. Aranız açılmadan, birbirinizi kırmadan anlaşın. Benim kızımın güzellik salonu vardı Kuşadası'nda. Güzel çalışıyordu, ekmek getiriyordu, çocuğunu okutuyordu. O videodan sonra kızıma bir müşteri gitmedi. Biz o videonun açıklamasını istiyoruz. O video yoktur, uyduruktur. Özcan'a sesleniyorum, yayınlayacağım dediği videoyu yayınlasın. Gelini döven görümce diye haberler çıkıyor. Dövmedik, elimiz değmesin. Özcan bana torunumu bana getirmiyor, bana acı çektiriyor. Özcan Deniz kardeşi Yurda'yı dövdü. Fena vurdu. Baş parmakları morardı. Hizmetçi kadın yetişti." ifadelerini kullanmıştı.
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