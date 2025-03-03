Özcan Deniz’e soruşturma! Adliyeye çağrıldı

Ünlü sanatçı ayrıca geçtiğimiz günlerde abisi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu. (A Haber arşiv)

NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'te yer alan habere göre şarkıcı Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile arası tapu davaları nedeniyle bozulmuştu. İddialara göre, sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer'de bulunan üç taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti. Daha sonra bu mülkleri kendi adına kaydettirmek isteyen sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tapu iptali ve tescil davası açtı.

TEHDİT İDDİASI

Bu hukuki süreç, iki kardeş arasında gerginliğe yol açtı. Davanın ardından Ercan Deniz'in kendisine husumet beslemeye başladığını öne süren Özcan Deniz, abisinin açıkça tehditler savurduğunu ve ailesini de hedef aldığını iddia etti. Bu nedenle avukatı İrem Demir Vural aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

Mahkeme, Ercan Deniz'in 3 ay boyunca Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'e yönelik şiddet tehdidinde bulunmasını, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlar sergilememesi, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve aile bireylerinin bulunduğu konut veya iş yerine yaklaşmaması yönünde karar aldı. Mahkeme, bu yasaklara aykırı davranması halinde Ercan Deniz'in 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da hükme bağladı.

Ercan Deniz ise karşı bir hamle yaparak, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürerek mahkemeden korunma talebinde bulundu. Mahkeme, talebi kabul ederek Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın 2 ay boyunca Ercan Deniz ve ailesine yönelik şiddet tehdidinde bulunmasını, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlar sergilemesini yasakladı. Ancak Özcan Deniz, aleyhine verilen bu karara itiraz etti.