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Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay'ın acısı dinmiyor! 15 yıllık özlem...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 13:23
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Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın acısı dinmiyor! 15 yıllık özlem...

Cumartesi akşamları atv'de yayınlanan Can Borcu dizisinin sevilen oyuncusu Mine Tugay, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. 15 yıl önce kaybettiği abisine duyduğu özlemi dile getiren Tugay, yazdığı anlamlı notla yürek sızlattı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Mine Tugay, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde ''Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim'' paylaşımıyla soluğu hastane almış ve sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tugay, bu sefer ciddi bir rahatsızlıkla yeniden hastanenin yolunu tutmuştu. Tugay, yeni paylaşımında ise "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağırıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

15 YILLIK ÖZLEM

Zorlu bir hastalık sürecinden geçen Tugay, şimdi de 15 yıl önce kaybettiği abisine özlemini dile getirdi. Abisinin fotoğrafına duygusal bir not ekleyen Tugay'ın sözleri yürekler dağladı.

Güzel oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu"

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