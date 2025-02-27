Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın acısı dinmiyor! 15 yıllık özlem...

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Tugay, bu sefer ciddi bir rahatsızlıkla yeniden hastanenin yolunu tutmuştu. Tugay, yeni paylaşımında ise "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağırıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim." ifadelerine yer vermişti.