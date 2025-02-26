Yönetmen Sinan Çetin ifade verdi: "Bu kadar saçma bir şey görmedim"

Kaynak: DHA

"BU KADAR SAÇMA BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Sinan Çetin ifadesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine, "Bu kadar saçma bir şey görmedim" şeklinde konuştu. Çetin daha sonra adliyeden ayrıldı.