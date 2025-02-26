Yönetmen Sinan Çetin ifade verdi: "Bu kadar saçma bir şey görmedim"
Hakkında 'Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatılan yönetmen Sinan Çetin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çetin, bir saatlik ifadesinin ardından 'Bu kadar saçma bir şey görmedim' diyerek adliyeden ayrıldı.
Yönetmen Sinan Çetin'in Sarıyer'de bulunan bir arazisine izinsiz 4-5 adet kaçak yapı yaptırdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve suç duyurusu yapıldı.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Çetin hakkında "Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık" ve "İmar Kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlattı.
Sinan Çetin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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"BU KADAR SAÇMA BİR ŞEY GÖRMEDİM"
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Sinan Çetin ifadesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine, "Bu kadar saçma bir şey görmedim" şeklinde konuştu. Çetin daha sonra adliyeden ayrıldı.