16 yıllık evlilik bitiyor: Güzide Duran'dan "pişmanlık" itirafı

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"PİŞMANIM"

Ünlü isim şimdi ise "Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

Bir dergiye röportaj veren Güzide Duran, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Pişmanım. Çocuklarıma güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm ama yine de hem çalışan hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim"