25 Şubat 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Ufukta evlilik var mı? Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Ufukta evlilik var mı? Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 09:08
ABONE OL
Ufukta evlilik var mı? Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, şu sıralar özel hayatıyla gündem oluyor. Avşar'dan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenen Çilingiroğlu, gönlünü kendisinden yaşça küçük olan bir güzele kaptırdı. Geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle görüntülenen ünlü isim, kendisine yöneltilen 'evlilik' sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği ünlülerden olan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997-2005 yılları arasında evli kaldı. 8 yıllık evliliklerini Zehra ismini verdikleri kızlarıyla taçlandıran çift, boşanmalarına rağmen arkadaşlıklarını devam ettiriyor.

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar ve kızı Zehra! Kaynak: A HABER ARŞİVKaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar ve kızı Zehra! Kaynak: A HABER ARŞİV

Avşar'dan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturan Kaya Çilingiroğlu son olarak gönlünü 35 yaşındaki güzele kaptırdı.

Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi! Kaynak: 2. SayfaÇilingiroğlu'nun yeni sevgilisi! Kaynak: 2. Sayfa

YENİ SEVGİLİSİYLE BOY GÖSTERDİ

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte bir etkinliğe katıldı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi! Kaynak: 2. SayfaÇilingiroğlu'nun yeni sevgilisi! Kaynak: 2. Sayfa

EVLİLİK DÜŞÜNMÜYOR!

Muhabirlerin, "İlişkiniz evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna ünlü isim, "Bunları konuşmak için çok erken" diyerek temkinli bir yanıt verdi. Ancak "Peki niyet var mı?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" diyerek evlilik düşüncesi olmadığını belirtti.

Çilingiroğlu'nun kızı Zehra! Kaynak: A HABER ARŞİVÇilingiroğlu'nun kızı Zehra! Kaynak: A HABER ARŞİV

Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu'nun mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör