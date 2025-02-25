Ufukta evlilik var mı? Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, şu sıralar özel hayatıyla gündem oluyor. Avşar'dan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenen Çilingiroğlu, gönlünü kendisinden yaşça küçük olan bir güzele kaptırdı. Geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle görüntülenen ünlü isim, kendisine yöneltilen 'evlilik' sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği ünlülerden olan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997-2005 yılları arasında evli kaldı. 8 yıllık evliliklerini Zehra ismini verdikleri kızlarıyla taçlandıran çift, boşanmalarına rağmen arkadaşlıklarını devam ettiriyor.
Avşar'dan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturan Kaya Çilingiroğlu son olarak gönlünü 35 yaşındaki güzele kaptırdı.
YENİ SEVGİLİSİYLE BOY GÖSTERDİ
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte bir etkinliğe katıldı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
EVLİLİK DÜŞÜNMÜYOR!
Muhabirlerin, "İlişkiniz evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna ünlü isim, "Bunları konuşmak için çok erken" diyerek temkinli bir yanıt verdi. Ancak "Peki niyet var mı?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" diyerek evlilik düşüncesi olmadığını belirtti.
Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu'nun mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.
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