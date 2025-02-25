Şarkıcı Sevcan Orhan’ın menajerine 7 yıl hapis istemi

Orhan'ın eski menajeri Harun Belenkoğulları! Kaynak: SABAH

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Harun Belenkoğulları savcılıktaki ifadesinde, Sevcan Orhan ile işbaşı yüzde 20 oranında anlaştıklarını kendi hak ettiği parayı aldığını ifade etti. Hak etmediği parayı aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını suçlamaları reddettiğini belirtti.

Sevcan Orhan ifadesinde, uzun yıllardır müzik sektöründe olduğunu sözleşmelerin sözlü olarak yapıldığını dile getirdi. Yaklaşık olarak 50-60 kadar iş yaptıklarını ne kadar zararı olduğunu bilmediğini ancak eski menajerinin kendi hak ettiği parayı aldığını söyledi.