Şarkıcı Sevcan Orhan'ın menajerine 7 yıl hapis istemi
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, eski menajeri Harun Belenkoğulları ile davalık oldu. Orhan, yüzde 20 pay karşılığı anlaşmaya vardığı menajerinin kendisini dolandırdığını tespit etti ve 'Benim payımı da aldı' diyerek şikayetçi oldu. stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından menajer hakkında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, yüzde 20 pay karşılığı anlaştığı eski menajeri Harun Belenkoğulları'nın kendisini dolandırdığını fark edince soluğu mahkemede aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Orhan eski menajeri Harun Belenkoğulları ile davalık oldu. Sevcan Orhan 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı menajeri Harun Belenkoğulları ile sözlü olarak anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre menajerin iş başı olarak yüzde 20 alacağı belirlendi.
İddiaya göre Sevcan Orhan, zaman içinde eski menajeri Harun Belenokğulları'nın kendi payından çok daha fazlasını aldığını tespit edince adliyenin yolunu tutup menajerinden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Harun Belenkoğulları savcılıktaki ifadesinde, Sevcan Orhan ile işbaşı yüzde 20 oranında anlaştıklarını kendi hak ettiği parayı aldığını ifade etti. Hak etmediği parayı aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını suçlamaları reddettiğini belirtti.
Sevcan Orhan ifadesinde, uzun yıllardır müzik sektöründe olduğunu sözleşmelerin sözlü olarak yapıldığını dile getirdi. Yaklaşık olarak 50-60 kadar iş yaptıklarını ne kadar zararı olduğunu bilmediğini ancak eski menajerinin kendi hak ettiği parayı aldığını söyledi.
DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Harun Belenkoğulları'nın 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. cemre suya ne zaman düşer? İlk, İkinci ve Üçüncü Cemre Tarihleri 2025
- MEB 2. ARA TATİL TAKVİMİ 2025 | Okullarda nisan ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?
- SGK'dan 1800-4500-5400 prim gününe özel çizelge! Erken emeklilik hesaplandı: 45, 46, 47 yaşa…
- Güneşi özleyenler dikkat: Sıcaklıklar 5 derece artıyor! 25 Şubat hava durumu
- MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?
- Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları
- TOD TV tek maç satın alınır mı? 2025 paket fiyatları ne kadar? TOD TV üyelik detayları
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar
- Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler
- Kas gücünüzü artırmanın yeni yolu: Ne spor ne protein! Uzman doktor açıkladı
- Telefonu bırak, sağlığı yakala: Akıllı telefonun beyin ve ruh sağlığına zararları
- İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri