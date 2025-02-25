Bursa'da acı olay! Genç DJ Tuna Selimoğlu hayatını kaybetti!
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. DJ olarak çalıştığı mekan çıkışı alkollü olduğu öğrenilen gencin, son görüntüleri de ortaya çıktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Acemler mevki üzerinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybedip motosikletiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Ağır yalanan 24 yaşındaki gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Hayatını kaybeden Selimoğlu'nun eğlence mekanlarında Tuna Atlas adıyla DJ olarak çalıştığı öğrenildi.
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Kazaya karışan gencin kan testinde 2.54 promil alkollü olduğu ve eğlence mekanındaki son görüntüleri ortaya çıktı.