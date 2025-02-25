Sosyetik aile İstanbul’da evsiz kaldı! Tarihi yalıyı satıp birçok daire almıştı...

Neşet-Şirin Yalçın çifti! Kaynak: A HABER ARŞİV

Bu arada Cannes'da da evlerinin olduğunu öğrendiğim Yalçın Ailesi, biraz Londra'da biraz Cannes'daki evlerinde kalarak İstanbul'da evlerinin bitmesini bekleyecekmiş. Evleri biter bitmez de İstanbul'a döneceklermiş.

Neşet Yalçın'ın, yıllardır oturdukları Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı sattığını, herkes 6 Kasım tarihinde yazdığım bu haberimle öğrenmişti. Yalçın, yalısını 32 milyon dolara iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a satmış, sonra da Etiler'deki projeden 18 milyon dolara bir penthouse ve iki daire almıştı."