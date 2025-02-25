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Sosyetik aile İstanbul'da evsiz kaldı! Tarihi yalıyı satıp birçok daire almıştı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 10:27 Güncelleme: 25.02.2025 10:29
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Sosyetik aile İstanbul’da evsiz kaldı! Tarihi yalıyı satıp birçok daire almıştı...

Sosyetenin sevilen çifti Neşet-Şirin Yalçın, Vaniköy'deki yalılarını sattıktan sonra elde ettikleri 32 milyon dolardan 18 milyon dolarını, Etiler’de inşaatı devam eden lüks bir siteye yatırım yapmak için harcadı. Ancak, geçtiğimiz ay yalıyı yeni sahibi iş insanı Ercüment Cafer Bayegan’a teslim eden Yalçın çifti, inşaatın gecikmesi nedeniyle evsiz kaldı.

Neşet ve Şirin Yalçın, İstanbul'un prestijli semtlerinden Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı 32 milyon dolara sattı. Yalçın, bu satıştan elde ettiği 32 milyon doların 18 milyon dolarını, Etiler'de inşaatı devam eden lüks bir siteye yatırım yapmak için harcadı.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

Eşiyle kendisinin oturacağı penthouse alan Yalçın çiftinin çocuklarına da birer daire aldığı ortaya çıktı. Manzaralı dairelerin son derece lüks ve yalıyı aratmayacak cinsten olduğu açıklandı.

Tüm bunların ardından ünlü çift hakkında bir iddia ortaya çıktı.

İstanbul’da evsiz kaldılar! Kaynak: SABAHİstanbul’da evsiz kaldılar! Kaynak: SABAH

Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde konuyu şu şekilde kaleme aldı:

"Bir süre beş yıldızlı bir otelde kalan Yalçın Ailesi, evlerin teslimatının daha da uzayacağını öğrenince İstanbul'u terk etmiş! Yalçın Ailesi'nin Londra'da evleri varmış ve oraya taşınmaya karar vermişler.

Neşet-Şirin Yalçın çifti! Kaynak: A HABER ARŞİVNeşet-Şirin Yalçın çifti! Kaynak: A HABER ARŞİV

Bu arada Cannes'da da evlerinin olduğunu öğrendiğim Yalçın Ailesi, biraz Londra'da biraz Cannes'daki evlerinde kalarak İstanbul'da evlerinin bitmesini bekleyecekmiş. Evleri biter bitmez de İstanbul'a döneceklermiş.

Neşet Yalçın'ın, yıllardır oturdukları Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı sattığını, herkes 6 Kasım tarihinde yazdığım bu haberimle öğrenmişti. Yalçın, yalısını 32 milyon dolara iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a satmış, sonra da Etiler'deki projeden 18 milyon dolara bir penthouse ve iki daire almıştı."

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