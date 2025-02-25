Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Savunması "pes" dedirtti

Kaynak: DHA

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İfadesinde dosyada bulunan internet sitesinde yer alan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, bu görüntülerin özel mesaj olarak gönderdiği mesajlar olduğunu, bunları kime gönderdiğini hatırlamadığını ve bahse konu siteyi ilk kez duyduğunu beyan ederek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Merve Taşkın'ın her ne kadar görüntülerin kendisi tarafından paylaşılmadığını belirtmişse de; kolluk araştırma tutanağı ve tüm dosya kapsamını birlikte değerlendirerek, şüphelinin müstehcen görüntü ve sözleri basın yayın yoluyla yayınlayarak üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasına yeter delil bulunduğunu ve olayın yargılamaya muhtaç olduğunu kaydetti.

İddianamede Merve Taşkın hakkında "Zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.