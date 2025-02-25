Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Savunması "pes" dedirtti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında, 'Zincirleme şekilde müstehcenlik' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Taşkın'ın ifadesindeki pişkin sözleri de 'pes' dedirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından "Müstehcenlik" suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 400 BİN TL
Taşkın, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.
Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır."
Merve Taşkın hakkında, "Zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
"SUÇ TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"
İddianamede ifadesine yer verilen Merve Taşkın'ın, bahse konu sayfanın kendisine ait olduğunu, 14 şubat gününe ilişkin paylaşımı kendisinin yaptığını, bu paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını, aynı hesapta bulunan fotoğrafların suç teşkil ettiğini düşünmediğini, X hesabı üzerinden @onlyfansturk11 isimli hesaptan paylaşılan fotoğrafların kendisine ait olduğunu, bu fotoğrafların o dönem konuştuğu kişilere göndermiş olduğu fotoğraflar olduğunu, bunları paylaşan kişi ya da kişileri veya paylaşımın yapıldığı hesap sahibini tanımadığını ve bu görüntüleri kendisinin paylaşmadığını ifade ettiği kaydedildi.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
İfadesinde dosyada bulunan internet sitesinde yer alan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, bu görüntülerin özel mesaj olarak gönderdiği mesajlar olduğunu, bunları kime gönderdiğini hatırlamadığını ve bahse konu siteyi ilk kez duyduğunu beyan ederek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.
5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, Merve Taşkın'ın her ne kadar görüntülerin kendisi tarafından paylaşılmadığını belirtmişse de; kolluk araştırma tutanağı ve tüm dosya kapsamını birlikte değerlendirerek, şüphelinin müstehcen görüntü ve sözleri basın yayın yoluyla yayınlayarak üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasına yeter delil bulunduğunu ve olayın yargılamaya muhtaç olduğunu kaydetti.
İddianamede Merve Taşkın hakkında "Zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.
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