Umut Akyürek'ten duygusal paylaşım: "Tam 20 sene önce aldım seni kucağıma"
Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, bir süre önce kızları Melek Bal’ın madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurmuştu. Umut Akyürek şimdi ise zorlu bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan kızı Melek Bal'ın doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
2004 yılında nikah masasına oturan ses sanatçıları Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul çifti, 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.
Akyürek, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı Melek Bal'dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini dile getirmişti.
MELEK BAL 20 YAŞINA GİRDİ
Madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar nedeniyle Melek Bal'ı hastaneye kaldıran Umut Akyürek zor günleri geride bıraktı. Tedavisi tamamlaman ama hala gözetim altında olan Bal, bugün 20 yaşına girdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Umut Akyürek'in duygusal sözleri dikkat çekti.
AKYÜREK'TEN DUYGUSAL SÖZLER
Akyürek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ahhh benim sevdalı başım... Ahhhh benim çılgın telaşım. Hiç büyümeyen ve büyümeyecek asi rüzgarım...Tam 20 sene önce aldım seni kucağıma prensesim zorluklarla dolu olsa da yıllar geçiyor işte...Nice sağlıklı hayırlı yaşların olsun. Allah'ım seni korusun kollasın adın gibi melekler hep yoldaşın olsun. Yolun doğru ,huyun güzel, ömrün bereketli afiyetli olsun. Seni her şeyden çok seviyorum bebeğim."