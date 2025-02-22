16 yıllık evlilik bitiyor mu? Güzide Duran iddialara sessiz kaldı
Eski manken Güzide Duran ve 16 yıllık iş insanı eşi Adnan Aksoy'un ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftten Güzide Duran, boşanma haberleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıl süren evliliklerinde iki çocukları olan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.
AŞK DEDİKODULARI
Geçtiğimiz günlerde boşanma davasıyla ilgili gizlilik kararı olduğunu belirtip "Bunlar özel mahrem konular" diyen Güzide Duran, son dönemde adının Galatasaray teknik direktörü Okan Burak'la anılmasına isyan edip şöyle konuşmuştu:
"Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"
20 MİYONLUK TAZMİNAT
16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmaya hazırlanan ve eşinin evlilik birliği içerisinde sadakatsiz davrandığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını avukatı aracılığı ile belirten Duran, 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve çocukları için aylık 600 bin lira nafaka talep etmişti.
SESSİZLİĞİNİ KORUDU
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İş insanı eşinden ayrılmak için gün sayan Duran, gazetecilerin "Evliliğinizde fiziki ya da psikolojik şiddet gördünüz mü?" sorusunu yanıtsız bırakıp "O kadar detaya giremiyorum, gizlilik kararı var konuşamıyorum" diyerek geçiştirdi.
SOYADINI SİLMİYOR
Öte yandan çekişmeli bir boşanma sürecine giren Duran'ın sosyal medyada hala eşinin soyadını kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü model, "Aksoy" soyadını kullanmaya devam ediyor.
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