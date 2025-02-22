16 yıllık evlilik bitiyor mu? Güzide Duran iddialara sessiz kaldı

Kaynak: A HABER ARŞİV

20 MİYONLUK TAZMİNAT

16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmaya hazırlanan ve eşinin evlilik birliği içerisinde sadakatsiz davrandığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını avukatı aracılığı ile belirten Duran, 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve çocukları için aylık 600 bin lira nafaka talep etmişti.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İş insanı eşinden ayrılmak için gün sayan Duran, gazetecilerin "Evliliğinizde fiziki ya da psikolojik şiddet gördünüz mü?" sorusunu yanıtsız bırakıp "O kadar detaya giremiyorum, gizlilik kararı var konuşamıyorum" diyerek geçiştirdi.

SOYADINI SİLMİYOR

Öte yandan çekişmeli bir boşanma sürecine giren Duran'ın sosyal medyada hala eşinin soyadını kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü model, "Aksoy" soyadını kullanmaya devam ediyor.

Kaynak: Takvim Gazetesi