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Yılmaz Morgül konser sonrası hastanelik oldu! Sağlık durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.02.2025 16:13 Güncelleme: 24.02.2025 16:20
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Yılmaz Morgül konser sonrası hastanelik oldu! Sağlık durumu...

Mersin'de sahneye çıkan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, sevenlerini korkuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan Morgül, sosyal medyadan yayınladığı video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz Morgül, son dönemde yaptığı sansasyonel açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Kaynak: A HABER ARŞİVYılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Kaynak: A HABER ARŞİV

Attığı her adımla çok konuşulan Morgül, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Mersin'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

"İYİ OLACAĞIM"

Sahne performansı sonrasında rahatsızlanan Morgül'ün sağlık durumu merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Morgül, "Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım." dedi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! Kaynak: InstagramSağlık durumu hakkında açıklama yaptı! Kaynak: Instagram

Sevenlerini korkutan Yılmaz Morgül'ün konuşmakta zorlandığı da görüldü.

Konuşmakta güçlük çekti! Kaynak: InstagramKonuşmakta güçlük çekti! Kaynak: Instagram

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