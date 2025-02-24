Yılmaz Morgül konser sonrası hastanelik oldu! Sağlık durumu...
Mersin'de sahneye çıkan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, sevenlerini korkuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan Morgül, sosyal medyadan yayınladığı video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Yılmaz Morgül, son dönemde yaptığı sansasyonel açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Attığı her adımla çok konuşulan Morgül, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Mersin'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı.
"İYİ OLACAĞIM"
Sahne performansı sonrasında rahatsızlanan Morgül'ün sağlık durumu merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Morgül, "Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım." dedi.
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Sevenlerini korkutan Yılmaz Morgül'ün konuşmakta zorlandığı da görüldü.