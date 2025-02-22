Milli atletlerin evini soyan hırsızlar bakın nasıl yakalandı!

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Gece yarısı uyanan Aydemir, hırsızı fark edip kovalamıştı. Milli atletlere ait ziynet eşya, nakit para ve kredi kartlarını çalan hırsızlar, bir de araçlarını çalıp kayıplara karışmıştı. Sporcular, hırsızdan şikayetçi olmuştu.