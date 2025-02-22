Milli atletlerin evini soyan hırsızlar bakın nasıl yakalandı!
Milli atletler Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'in evlerine giren hırsızlar, genç sporcuların lüks araçlarını çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrası sahte plakayla yakalanan ve suçlamaları reddeden şüpheliler, DNA incelemesi sonucunda yakayı ele verdi!
Milli atletler Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'in birlikte yaşadıkları eve giren hırsızlar, genç kadınların lüks araçlarını çalarak kayıplara karışan hırsızlar yakayı bakın nasıl ele verdi!
ZİYNET VE NAKİT PARA ÇALDILAR
Ünlü sporcular 2018 yılında Beyoğlu'nda birlikte yaşadıkları eve hırsız girmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.
Gece yarısı uyanan Aydemir, hırsızı fark edip kovalamıştı. Milli atletlere ait ziynet eşya, nakit para ve kredi kartlarını çalan hırsızlar, bir de araçlarını çalıp kayıplara karışmıştı. Sporcular, hırsızdan şikayetçi olmuştu.
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Sabah'tan Atakan Yılmaz'ın haberine göre, Otomobili çalan hırsızlar, olaydan 15 gün sonra Bağcılar'da sahte plakayla yakalandı. Hırsızlık iddialarını reddeden Hakan Ö. ve Cenap A., araçtan kendilerine ait DNA çıkınca yakayı ele verdi.
İki şüpheli hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'bina içerisinde hırsızlık' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.