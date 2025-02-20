Ünlü oyuncu Cemre Baysel’e taciz şoku! Annesini de tehdit ettiler...

Ünlü oyuncuya tacizci şoku / Kaynak: Instagram

TACİZCİLERDEN BİRİ GÖZALTINDA

Tacizciler, bununla da yetinmeyip güzel oyuncunun annesine yöneldi. Genç oyuncunun annesi Fatoş Baysel'e ulaşan şüpheliler, telefon üzerinden tehditler savurdu. Bu gelişme üzerine Baysel, hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu.