Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e taciz şoku! Annesini de tehdit ettiler...
Son dönemde gerek kariyeri gerek meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cemre Baysel, bu kez başına gelen bir olayla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, sette iki tacizci tarafından takip edildi. Baysel'in gizlice fotoğrafların��n çekildiği ve annesinin bile tehdit edildiği iddia edildi.
Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin kadrosunda olduğu Leyla dizisinin başrolü Cemre Baysel, sette iki şahıs tarafından taciz edildi.
Takvim'in haberine göre; Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin çekimleri sırasında, iki kişinin oyuncuyu gizlice izlediği ve fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. Set görevlilerinin müdahalesine rağmen tacizcilerin takibi son bulmadı. İddialara göre, ikili daha sonra Baysel'in adına 50 adet yemek siparişi vererek dikkat çekmeye çalıştı.
TACİZCİLERDEN BİRİ GÖZALTINDA
Tacizciler, bununla da yetinmeyip güzel oyuncunun annesine yöneldi. Genç oyuncunun annesi Fatoş Baysel'e ulaşan şüpheliler, telefon üzerinden tehditler savurdu. Bu gelişme üzerine Baysel, hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu.
Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Cemre Baysel'in şikayeti sonrası, tacizcilerden biri gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin soruşturma kapsamında, tacizcilerin dijital izleri ve telefon kayıtları inceleniyor. Yaşananların ardından dizinin setinde güvenlik önlemleri artırıldı.