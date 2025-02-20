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Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e taciz şoku! Annesini de tehdit ettiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 08:49 Güncelleme: 20.02.2025 09:46
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Ünlü oyuncu Cemre Baysel’e taciz şoku! Annesini de tehdit ettiler...

Son dönemde gerek kariyeri gerek meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cemre Baysel, bu kez başına gelen bir olayla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, sette iki tacizci tarafından takip edildi. Baysel'in gizlice fotoğrafların��n çekildiği ve annesinin bile tehdit edildiği iddia edildi.

Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin kadrosunda olduğu Leyla dizisinin başrolü Cemre Baysel, sette iki şahıs tarafından taciz edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Takvim'in haberine göre; Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin çekimleri sırasında, iki kişinin oyuncuyu gizlice izlediği ve fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. Set görevlilerinin müdahalesine rağmen tacizcilerin takibi son bulmadı. İddialara göre, ikili daha sonra Baysel'in adına 50 adet yemek siparişi vererek dikkat çekmeye çalıştı.

Ünlü oyuncuya tacizci şoku / Kaynak: InstagramÜnlü oyuncuya tacizci şoku / Kaynak: Instagram

TACİZCİLERDEN BİRİ GÖZALTINDA

Tacizciler, bununla da yetinmeyip güzel oyuncunun annesine yöneldi. Genç oyuncunun annesi Fatoş Baysel'e ulaşan şüpheliler, telefon üzerinden tehditler savurdu. Bu gelişme üzerine Baysel, hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu.

Tacizcilerden biri yakalandı diğeri aranıyor / Kaynak: InstagramTacizcilerden biri yakalandı diğeri aranıyor / Kaynak: Instagram

Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Cemre Baysel'in şikayeti sonrası, tacizcilerden biri gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin soruşturma kapsamında, tacizcilerin dijital izleri ve telefon kayıtları inceleniyor. Yaşananların ardından dizinin setinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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