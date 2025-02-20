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Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 10:10
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Teşkilat’ın yıldızı Tolga Sarıtaş kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Teşkilat dizisinde Altay karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş, sevenlerini korkuttu! Kısa bir süre önce Zeynep Mayruk ile dünyaevine giren Sarıtaş'ın sete giderken talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi. İşte ünlü oyuncunun sağlık durumu...

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yollar, trafikte büyük aksamalara yol açarken, şehirdeki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ünlü oyuncu set yolunda kaza geçirdi / Kaynak: InstagramÜnlü oyuncu set yolunda kaza geçirdi / Kaynak: Instagram

Birçok dizi ve projeyle tanınan ve son olarak Teşkilat dizisinde başrol olan Tolga Sarıtaş'ın sete yetişmek üzere yola çıktığı ve talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, başka bir araç Sarıtaş'ın arabasına arkadan çarptı. Kaza nedeniyle maddi hasar meydana gelirken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl Zeynep Mayruk ile evlendi / Kaynak: InstagramÜnlü oyuncu geçtiğimiz yıl Zeynep Mayruk ile evlendi / Kaynak: Instagram

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