Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’ten yürek burkan itiraf!

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Öte yandan Emina Jahovic geçen aylarda hastalığını ilk kez anlatmıştı.

"Yaman'ın doğumundan sonra altı ay boyunca baş dönmesi yaşadım. Orta kulağımdaki kristallerin hareket ettiğini söylediler. Doktorların teşhisi sonrası aylar süren tedaviyle sağlığıma kavuştum. Bu süreç Emina için hiç kolay olmadı. Anneliği yeni tattığı bir dönemde bir de böylesine zorlu bir hastalıkla mücadele etmesi duygusal olarak da onu çok yıprattı. Hiç beklemediği bir anda oluşan bu hastalık nedeniyle hem hayatı büyük ölçüde kısıtlandı, hem de o dönem sahne çalışmalarına bir süre ara vermek durumunda kaldı.