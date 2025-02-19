Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten yürek burkan itiraf!
Sırp şarkıcı Emina Jahovic, oğulları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal ile 2018 yılında boşanmıştı. İki çocuk annesi Jahovic, hayatı hakkında bilinmeyenlerini ilk kez anlattı. Balkanlarda yokluk içinde büyüdüğünü söyleyen ünlü isim, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
2008-2018 yılları arasında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile evli kalan Emin Emina Jahovic, Balkanlarda yayınlanan telegraf gazetesine konuştu.
"BİZİM İÇİN DOMATES LÜKSTÜ"
Emina, "Babama ve anneme kalan herhangi bir miras yoktu. Eskiden tüm insanlar zor şartlarda yaşardı. Bizim için domates lükstü. Çocukken bazen bizim alamadığımız şeyleri komşuların yemesini izlerdik. Çikolatalar, sakızlı şekerler gibi… Bütün bunlar benim için çocukluğumda ulaşılmazdı" dedi.
"PARAMI ZİYAN ETMEM"
Emina, savaş yıllarında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
"Annem, kargaşa ve savaş zamanlarında dondurucuya yaklaşmamıza izin vermezdi. Çünkü zor zamanlar için orada süt ve yoğurt saklardı. Ben ablamdan bana kalan elbiseleri giyerek büyüdüm. Bu yüzden artık sahip olduğum şeyleri asla israf etmiyorum. Satın almayı seviyorum ama sadece giyeceğim şeyleri alırım, paramı ziyan etmem."
Öte yandan Emina Jahovic geçen aylarda hastalığını ilk kez anlatmıştı.
"Yaman'ın doğumundan sonra altı ay boyunca baş dönmesi yaşadım. Orta kulağımdaki kristallerin hareket ettiğini söylediler. Doktorların teşhisi sonrası aylar süren tedaviyle sağlığıma kavuştum. Bu süreç Emina için hiç kolay olmadı. Anneliği yeni tattığı bir dönemde bir de böylesine zorlu bir hastalıkla mücadele etmesi duygusal olarak da onu çok yıprattı. Hiç beklemediği bir anda oluşan bu hastalık nedeniyle hem hayatı büyük ölçüde kısıtlandı, hem de o dönem sahne çalışmalarına bir süre ara vermek durumunda kaldı.