Kerimcan Durmaz tahliye edildi

Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

'Yasa dışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.

Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı! Kaynak: DHA

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi de gündeme gelmişti. Durmaz ifadesinde herhangi bir paylaşım yapmadığını söyleyerek "Ben bu hususta emniyette ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadım. Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta'da konser verdiğim esnada arkamda LED ekranlarla yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı, son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Ben bu konser esnasında bunu fark etmedim" demişti.

Kaynak: A HABER ARŞİV