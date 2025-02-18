Ece Gürsel'den şaşırtan itiraf: "Doğurmadan anne oldum"

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"DOĞURMADAN ANNE OLDUM"

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Gürsel, evlilik ve özel hayatı sorularına "Ben evlilik insanı değilim. Bir anda karşıma biri çıkar, aşık olurum. Hemen çocuk doğur derse belki böyle bir şey olur. Onun dışında evlenmeyi düşünmüyorum. Ailem ile yaşıyorum ve 2 tane yeğenim var. Ben doğurmadan anne oldum. Hepimiz beraber yan yana yaşıyoruz zaten. Bizim evin reisi benim" dedi.