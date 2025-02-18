Ece Gürsel'den şaşırtan itiraf: "Doğurmadan anne oldum"
Ünlü model Ece Gürsel, katıldığı bir YouTube kanalında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evlilik düşünmediğini belirten Gürsel, 'Doğurmadan anne oldum' şeklindeki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem podyumların tozunu attıran 42 yaşındaki ünlü model ve sunucu Ece Gürsel, son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
"DOĞURMADAN ANNE OLDUM"
Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Gürsel, evlilik ve özel hayatı sorularına "Ben evlilik insanı değilim. Bir anda karşıma biri çıkar, aşık olurum. Hemen çocuk doğur derse belki böyle bir şey olur. Onun dışında evlenmeyi düşünmüyorum. Ailem ile yaşıyorum ve 2 tane yeğenim var. Ben doğurmadan anne oldum. Hepimiz beraber yan yana yaşıyoruz zaten. Bizim evin reisi benim" dedi.
Aldatıldığını da itiraf eden Gürsel, "20'li yaşlarımda aldatıldım. Hayatımda bir kere aldatıldığımı yakaladım. Çok uzun süredir beraber olduğum bir insandı. Telefon kayıtlarından anladım aldatıldığımı. Aldatılmayı asla affetmem. Beni aldatana asla bir şans daha vermem" dedi.
"YUMURTALARIMI DONDURMADIM"
Pınar Kerimoğlu'nun "Yumurtalıklarını dondurmayı düşünüyor musun?" sorusunu "Onun için geç kaldık. Çünkü 42 yaşından sonra sağlıklı olmadığını söylüyor doktorlar. Ben doktor ile konuşmuştum dondurma ile alakalı. O da 'Otuza kadar sağlıklı. Sonrası riskli' dedi. Çocuk düşünen insan yapsın, ben yumurtalarımı dondurayım da ileride çocuk yaparım diye düşünmedim. Yumurtalarımı dondurmadım. Kaderciyim ben. Şimdi dondurayım, ileride yaparım diye hırslanmam. Bu konuda hırslı değilim. Eğer çocuk kaderimde varsa gelir zaten" cümleleriyle yanıtladı.