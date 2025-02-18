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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e kabusu yaşatan sapığın cezası belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 09:07
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’e kabusu yaşatan sapığın cezası belli oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, sosyal medyada bir şahıs tarafından korkunç tehditler ve hakaretler alarak kabus dolu günler yaşadı. Hakkında 3 kez dava açılan S.A.'ya hem hapis hem de para cezası verildi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içeren sözlerle kabusu yaşatan sapığın cezası belli oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI

Çift bir kez daha suç duyurusunda bulununca sanık hakkında tehdit ve hakaret suçları kapsamında yeniden dava açıldı. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tarafların savunmalarının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'u "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" diye defalarca tehdit eden sapığın cezası belli oldu. Mahkeme şüpheli S.A.'ya zincirleme şekilde tehdit suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca şahıs hakkında 13 bin 500 lira adli para cezası uygulandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer / Kaynak: InstagramKıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer / Kaynak: Instagram

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