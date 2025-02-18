Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’e kabusu yaşatan sapığın cezası belli oldu

HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'u "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" diye defalarca tehdit eden sapığın cezası belli oldu. Mahkeme şüpheli S.A.'ya zincirleme şekilde tehdit suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca şahıs hakkında 13 bin 500 lira adli para cezası uygulandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer / Kaynak: Instagram