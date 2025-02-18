Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya vefat etti
Çocuklar Duymasın dizisinde Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Gümüşkaya, hayatını kaybetti. Gümüşkaya'nın vefat haberi, oyuncunun yakın arkadaşı ve meslektaşı Zafer Algöz tarafından duyuruldu.
Muhammet Emin Gümüşkaya, Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biriydi ve bugüne kadar rol aldığı dizi ve filmlerle hafızalarımıza kazınmıştı.
USTA OYUNCUDAN ACI HABER
En bilinen rolü, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteriydi. 76 yaşında vefat eden usta oyuncu, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Acı haberi Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Gümüşkaya'nın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."
Gümüşkaya'nın cenazesine dair detaylar henüz paylaşılmadı.
EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
Muhammet Emin Gümüşkaya değerli bir sinema ve tiyatro oyuncusudur. 10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuş ilk ve ortaöğretiminin ardından Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Gümüşkaya, tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra birçok tiyatro oyununda sahne aldı, yönetmenlik yaptı.
Muhammet Emin Gümüşkaya dizi sektörüne ise 'Bay Alki' dizisiyle giriş yaptı. 1994 yılında Bursa Osmangazi Belediyesi'de sanat danışmanı olarak görev almaya başladı.
Muhammet Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi, bir çocukları dünyaya geldi.
Ünlü isim özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteri ile halkın tanıdığı bir isim haline geldi. Daha sonraki yıllarda ise ünlü filmlerde rol aldı.
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