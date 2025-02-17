Özcan Deniz hastanelik oldu! Eşi yaptığı paylaşımla ateş püskürdü

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanatçının kalp spazmı geçirdiğini duyurdu. (A Haber ekran görüntüsü)

"HEPİNİZ KORKUN BENDEN"

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. Bak hepiniz 2-3 değil hepiniz! İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca! Sabah haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü, neden gözyaşı akıttığının hesabını kim verecek? Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler! Adalet de öyle! Hepiniz dediğimde ciddiydim." ifadelerini kullandı.

"BİTMEDİ DÜŞMANLIĞINIZ"

Samar Dadgar yaptığı bir diğer paylaşımda sert sözlerine devam etti. Dadgar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı. "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi tuzaklarınız. Ona bişey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım! Nefes alamıyorum. Özcan'a birşey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi!" ifadelerini kullandı.