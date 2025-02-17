Özcan Deniz hastanelik oldu! Eşi yaptığı paylaşımla ateş püskürdü
Ünlü sanatçı Özcan Deniz geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşi Samar Dadgar yaptığı paylaşımla sosyal medyadan adeta ateş püskürdü.
Uzun süredir ağabeyi ve annesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki sanatçının eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zehir zemberek açıklamalarıyla oldukça konuşuldu.
KALP SPAZMI GEÇİRDİ
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde sıkça yerini alan Özcan Deniz'den kötü haber geldi. Eşi Samar Dadgar Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla ünlü sanatçının kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Dadgar, yaptığı göndermeli paylaşımlarıyla Deniz'in bir süredir arasının açık olduğu ailesine ateş püskürdü.
"HEPİNİZ KORKUN BENDEN"
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. Bak hepiniz 2-3 değil hepiniz! İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca! Sabah haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü, neden gözyaşı akıttığının hesabını kim verecek? Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler! Adalet de öyle! Hepiniz dediğimde ciddiydim." ifadelerini kullandı.
"BİTMEDİ DÜŞMANLIĞINIZ"
Samar Dadgar yaptığı bir diğer paylaşımda sert sözlerine devam etti. Dadgar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı. "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi tuzaklarınız. Ona bişey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım! Nefes alamıyorum. Özcan'a birşey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi!" ifadelerini kullandı.
ÖZCAN DENİZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Samar Dadgar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Özcan Deniz'in hayranları, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında oldukça endişelendi. Kalp spazmı geçirdiği öğrenilen Deniz'in sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar bilinmiyor.
ÖZCAN DENİZ'İN KARDEŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ!
Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, Samar Dadgar'ın ateş püsküren paylaşımlarının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Semerci yazılı olarak yaptığı paylaşımında; "Değerli abim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgahlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olan kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat edemeyeceksiniz. 30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki, abime birşey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak. Yazıklar olsun" dedi.
"ÖLSÜN DE TÜM MAL VARLIĞI SİZE KALSIN"
Semerci paylaşımın devamında aile fertlerine tepki göstererek sitem etmeyi sürdürdü. Semerci, "Ölsün de tüm mal varlığı hiç mücadele etmeden size kalsın diye dua edenleriniz açsın kulağını dinlesin. Rabb'im 6 yaşındaki küçücük bir çocuğun rızkını sizin gibi kötülere nasip etmesin. Para için yapmayacağınız çirkinlik yok sizin, tek gelir kaynağınız ellerinizin arasından uçup gitti diye şuurunuzu yitirdiniz. Ama henüz bitmedi hepiniz yargı karşısında hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın."
ÖZCAN DENİZ AİLESİYLE ARASINDA NE OLDU?
Aylardır magazin gündeminde konuşulan Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle oldukça konuşuluyor. İddiaya göre Özcan Deniz'in görümcesi Samar Dadgar ile yaşadığı polemik aile içerisinde karmaşaya dönüştü. Özcan Deniz yaşanan olaylarda eşinin yanında olurken annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle arası açıldı.
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