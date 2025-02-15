Merve Taşkın adliyeye sevk edildi! "14 Şubat" paylaşımı tepki çekmişti
Geçtiğimiz yıllarda bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılanan Merve Taşkın'ın yaptığı 14 Şubat paylaşımları sonrası harekete geçildi. Taşkın'ın 'müstehcenlik' suçu nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Taşkın, adliyeye sevk edildi.
Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi.
Taşkın, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır."
Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası bir paylaşım daha yapan Taşkın, "Beni cimere sikayet ediyormussunuz. Yemek yemenin suc oldugunu dusunmuyorum. Dilerlerse emniyetle de yemek yiyebiliriz." diyerek adeta yargı ve emniyete meydan okumuştu.
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