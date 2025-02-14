Bir dönemin ünlü mankeni Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

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Geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sonrasında gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sitede park halinde bulunan motosikletin hasar aldığını gördü.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Güvenlik kamera görüntülerine bakan Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, eski ünlü manken Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.