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Bir dönemin ünlü mankeni Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 08:56
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Bir dönemin ünlü mankeni Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Aracına verilen zararın karşılanması için Ulaş'a ulaşan ancak olumlu bir yanıt alamayan motosiklet sahibi, ünlü mankenden şikayetçi oldu.

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen komşusu Gözde Y., çarpan kişinin Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sonrasında gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sitede park halinde bulunan motosikletin hasar aldığını gördü.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Güvenlik kamera görüntülerine bakan Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, eski ünlü manken Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

İddiaya göre Duygu Ulaş, aracıyla motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için komşusu Duygu Ulaş'a ulaştı, ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bunun üzerine Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip şikayetçi oldu. Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çarpmanın etkisiyle motorun düşüp maddi hasar aldığını, daha sonra kendisine ulaşıp durumu anlatmak istediğini, Ulaş'ın oralı olmadığını dile getirdi.

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