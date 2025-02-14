Bir dönemin ünlü mankeni Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı
Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Aracına verilen zararın karşılanması için Ulaş'a ulaşan ancak olumlu bir yanıt alamayan motosiklet sahibi, ünlü mankenden şikayetçi oldu.
Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen komşusu Gözde Y., çarpan kişinin Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.
Geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sonrasında gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sitede park halinde bulunan motosikletin hasar aldığını gördü.
Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Güvenlik kamera görüntülerine bakan Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, eski ünlü manken Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.
İddiaya göre Duygu Ulaş, aracıyla motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için komşusu Duygu Ulaş'a ulaştı, ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.
Bunun üzerine Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip şikayetçi oldu. Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti.
Çarpmanın etkisiyle motorun düşüp maddi hasar aldığını, daha sonra kendisine ulaşıp durumu anlatmak istediğini, Ulaş'ın oralı olmadığını dile getirdi.
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