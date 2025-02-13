Hakaret davasında karar çıktı: İlyas Yalçıntaş’a ceza...

"SADECE BİR HAKARET DOSYASI DEĞİL"



Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, ''Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz'' dedi.

Kaynak: Instagram