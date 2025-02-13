Özlem Yıldız ve iş insanı Mete Vardar tatil için bakın nereyi tercih etti!
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2023 yılından bu yana turizmci iş insanı Mete Vardar ile aşk yaşayan Yıldız'ın tatil rotası belli oldu. Çift, Sevgililer Günü'nü o ülkede geçirecek.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Sevgililer Günü için Cancun'u tercih eden Mete Vardar ve Özlem Yıldız Cancun'da deniz ve güneşin keyfini çıkardıktan sonra Tulum'a da geçmeyi planlıyor.
Cankurt, bugünkü köşe yazısında ikilinin tatil planlarını şu sözlerle aktardı:
Sevgililer Günü'nü kutlamak için gittiklerini öğrendiğim aşıklar, son yılların en trendi destinasyonlarından Cancun'da, hem aşk tatili yapacak hem de kışın ortasında deniz ve güneşin keyfini sürecek.
Aşıkların ayrıca Cancun'un komşusu olan bir diğer çok moda tatil beldesi Tulum'a geçeceğini de öğrendim. Bir hafta boyunca, Cancun ve Tulum'da aşklarını kutlayacak olan Özlem Yıldız ile Mete Vardar'ın mutluluğu daim olur inşallah.
Bu arada evlenmeyi düşünmediklerini söylüyorlar ama bu işler belli olmaz. Ancak belli olan bir şey var ki o da; evlilik olsa da olmasa da bu aşkın uzun ömürlü olacağı...