Bülent Ersoy imzayı attı! Hayatı film oluyor...
'Divası' lakaplı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri beyaz perdeye aktarılacak. 72 yaşındaki sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Bülent Ersoy tarafından onaylandı.
'Sefam Olsun', 'Ablan Kurban Olsun Sana', 'Hani Bizim Sevdamız' gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında adeta fırtınalar estiren Bülent Ersoy, Türk Sanat Müziği'ne damgasını vurmuş bir isim.
Güçlü sesinin yanı sıra, çarpıcı açıklamaları ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren usta sanatçının 72 yıllık yaşamını artık beyaz perdeye taşıyor. Hayatının film olması için imzaları atan Diva, bu haberi sosyal medya hesabında sevenlerine duyurdu.
İMZAYI ATTI
Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı. Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.
KADRO NET DEĞİL
Filmin kadrosunda kimin yer alacağı veya Ersoy'u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.
Ünlü sanatçı, hayatını konu alacak film için 2023 yılında imza atmıştı. Film teklifini kabul eden Ersoy, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.