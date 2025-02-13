İbrahim Tatlıses’e eski menajerinden suç duyurusu! Şiddet, tehdit...

Eski menajerinden İbrahim Tatlıses’e ‘tehdit’ iddiasıyla suç duyurusu (İHA)

"ŞAHİTLER, DEDİLLER, İSPATLAR..."

Şikayetinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunan Şule Yazar, şunları söyledi:

"Olayın buraya gelmesini istemezdim. 2 çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına mecburen bu olay yaşandı. Avukatımla birlikte dilekçe vermek zorunda kaldık. Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç bu. Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca 'şiddeti azalır, yapılan yanlışlıkların farkına varılır' diye bekledim ama tam tersi, artarak devam etti.

Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama isteme gibi bir durum olmadı. Karşımda muhatap bulamadım. Bana getirilen tehditleri, lafları, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları, arkamdan konuşulanları kabul etmedim. Artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk. Üstü kapalı tehditler aldık. Bunu ne kadar yapar, gerçekleştirir bilemeyiz. Belki kızgınlıkla söylenen sözlerdir ama gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde durduk. Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz"