Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu eski eşiyle yine mahkemelik oldu!
Yeşilçam’ın unutulmaz çocuk yıldızlarından 'Sezercik' lakaplı Sezer İnanoğlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İnanoğlu, yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile bir süre sonra boşandı ancak aralarındaki sular bir türlü durulmadı. İstanbul Aile Mahkemesi 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.
1970'lerdeki popülerliğiyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, küçük yaşlarda canlandırdığı "Sezercik" rolüyle milyonların kalbinde taht kurmuştu.
SULAR DURULMUYOR!
Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Sezer İnanoğlu, üçüncü evliliğini 30 Temmuz 2015'te yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile yapmıştı. Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu ile Yılmaz, bir süre sonra boşandı ancak aralarındaki sular durulmadı.
Ünlü yönetmen ve oyuncu Sezer İnanoğlu yeniden İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İnanoğlu eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kendisine küfür ederek evine gelip rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir istedi.
1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI
Zeynep Yılmaz da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Sezer İnanoğlu hakkında aynı nedenlerden ötürü tedbir istedi. İstanbul Aile Mahkemesi tarafların tedbir isteğini kabul etti.
Mahkeme Sezer İnanoğlu ve Zeynep Yılmaz'ın birbirlerine yönelik fiziksel ve iletişim yoluyla hakaret ve tehditte bulunmaması için 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.