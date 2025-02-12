Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu eski eşiyle yine mahkemelik oldu!

Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz / Kaynak: A Haber arşiv

SULAR DURULMUYOR!

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Sezer İnanoğlu, üçüncü evliliğini 30 Temmuz 2015'te yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile yapmıştı. Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu ile Yılmaz, bir süre sonra boşandı ancak aralarındaki sular durulmadı.