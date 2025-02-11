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Boşanıyorlar mı? Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı cevap

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 11:32 Güncelleme: 11.02.2025 11:39
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Boşanıyorlar mı? Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı cevap

Dört yıl önce nikah masasına oturan Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı çifti, boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Hatta çiftin, boşanma işlemleri için avukata dilekçe verdikleri öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından haftalardır sessizliğini koruyan Şilan Makal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, boşanma iddialarına cevap verdi.

Yıllar önce sessiz sedasız evlenen Şilan Makal ile Şener Özbayraklı, 2021'de Şener adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşınmıştı.

Şilan Makal / Kaynak: InstagramŞilan Makal / Kaynak: Instagram

BOŞANMA İDDİALARINA NET YANIT

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz ay ise boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Çiftin yaşadığı krizleri çözemeyerek boşanma işlemleri için avukata talimat verdiği konuşulmuştu.

Şilan Makal / Kaynak: InstagramŞilan Makal / Kaynak: Instagram

Haftalardır sessizliğini koruyan Şilan Makal, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eşi Şener Özbayraklı ile el ele olduğu bir kareyi yayınlayarak kalp emojisi koyan Makal, boşanma iddiasını yalanlamış oldu.

Boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt! Kaynak: InstagramBoşanma iddialarına fotoğraflı yanıt! Kaynak: Instagram

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