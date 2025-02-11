Boşanıyorlar mı? Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı cevap

Haftalardır sessizliğini koruyan Şilan Makal, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eşi Şener Özbayraklı ile el ele olduğu bir kareyi yayınlayarak kalp emojisi koyan Makal, boşanma iddiasını yalanlamış oldu.

Boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt! Kaynak: Instagram