Boşanıyorlar mı? Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı cevap
Dört yıl önce nikah masasına oturan Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı çifti, boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Hatta çiftin, boşanma işlemleri için avukata dilekçe verdikleri öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından haftalardır sessizliğini koruyan Şilan Makal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, boşanma iddialarına cevap verdi.
Yıllar önce sessiz sedasız evlenen Şilan Makal ile Şener Özbayraklı, 2021'de Şener adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşınmıştı.
BOŞANMA İDDİALARINA NET YANIT
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz ay ise boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Çiftin yaşadığı krizleri çözemeyerek boşanma işlemleri için avukata talimat verdiği konuşulmuştu.
Haftalardır sessizliğini koruyan Şilan Makal, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eşi Şener Özbayraklı ile el ele olduğu bir kareyi yayınlayarak kalp emojisi koyan Makal, boşanma iddiasını yalanlamış oldu.
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