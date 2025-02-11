Reha Muhtar'ın başı büyük dertte: "Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar"
Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, hayatının en büyük şokunu yaşadı! Evinde bulunan yabancı uyruklu çalışanının, kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çalıp kayıplara karıştığını öne süren Muhtar, bu olayın ardından savcılığa başvurdu.
Reha Muhtar'ın evindeki çalışanı başına dert oldu. Hayatının şokunu yaşayan ünlü gazeteci, soluğu savcılıkta aldı...
Sabah Gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.
Öte yandan Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Geçtiğimiz ay taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Ünlü sunucu evinde temizlik görevinde bulunan hizmetçisiyle adliyelik oldu.
Yabancı uyruklu D.S. (48) isimli görevli geçtiğimiz yıl Reha Muhtar'ın evinden iddiaya göre tapu kayıtlarını, özel belgeleri ve kıymetli evraklarını alıp kaçtı. Eve gelen ünlü sunucu durumu daha sonra fark edince adliyeye gidip şahıs hakkında şikayetçi oldu.
Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti.
Bütün kişisel bilgilerinin D.S. tarafından ele geçirildiğini, şüpheli kişinin başına büyük işler açıp kendisini zarara uğratmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavçılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
REHA MUHTAR 'DENİZ, YALIMI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR'
Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Ünlü sunucu, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.