Reha Muhtar'ın başı büyük dertte: "Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar"

Reha Muhtar'ın eski eşi ve çocukları! Kaynak: A Haber arşiv

Yabancı uyruklu D.S. (48) isimli görevli geçtiğimiz yıl Reha Muhtar'ın evinden iddiaya göre tapu kayıtlarını, özel belgeleri ve kıymetli evraklarını alıp kaçtı. Eve gelen ünlü sunucu durumu daha sonra fark edince adliyeye gidip şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti.