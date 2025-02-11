11 Şubat 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Reha Muhtar'ın başı büyük dertte: "Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar"

Reha Muhtar'ın başı büyük dertte: "Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 09:12 Güncelleme: 11.02.2025 09:13
ABONE OL
Reha Muhtar’ın başı büyük dertte: Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar

Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, hayatının en büyük şokunu yaşadı! Evinde bulunan yabancı uyruklu çalışanının, kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çalıp kayıplara karıştığını öne süren Muhtar, bu olayın ardından savcılığa başvurdu.

Reha Muhtar'ın evindeki çalışanı başına dert oldu. Hayatının şokunu yaşayan ünlü gazeteci, soluğu savcılıkta aldı...

Sabah Gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.

Reha Muhtar'a hizmetçi şoku! Kaynak: SABAHReha Muhtar'a hizmetçi şoku! Kaynak: SABAH

ŞİKAYETÇİ OLDU

Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.

Kaynak: AAKaynak: AA

Öte yandan Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Geçtiğimiz ay taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Ünlü sunucu evinde temizlik görevinde bulunan hizmetçisiyle adliyelik oldu.

Reha Muhtar'ın eski eşi ve çocukları! Kaynak: A Haber arşivReha Muhtar'ın eski eşi ve çocukları! Kaynak: A Haber arşiv

Yabancı uyruklu D.S. (48) isimli görevli geçtiğimiz yıl Reha Muhtar'ın evinden iddiaya göre tapu kayıtlarını, özel belgeleri ve kıymetli evraklarını alıp kaçtı. Eve gelen ünlü sunucu durumu daha sonra fark edince adliyeye gidip şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

Bütün kişisel bilgilerinin D.S. tarafından ele geçirildiğini, şüpheli kişinin başına büyük işler açıp kendisini zarara uğratmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavçılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

REHA MUHTAR 'DENİZ, YALIMI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Ünlü sunucu, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör