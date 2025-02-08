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İşte Ferdi Tayfur’un bağışladığı mallar! Servetinin yüzde 10’unu vakıflara bıraktı

Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti. Tayfur, yıllar boyunca edindiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı. Tayfur'un, TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 07:02
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İşte Ferdi Tayfur’un bağışladığı mallar! Servetinin yüzde 10’unu vakıflara bıraktı

Sevilen sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle milyonları yasa boğan ünlü sanatçı, 4 Ocak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü sanatçının vasiyeti açıklandı. Efsane sanatçının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, vasiyeti açıklayan kişi oldu.

Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktıFerdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı

VASİYETİ AÇIKLANDI: GURUR DUYUYORUZ

Açıklamada, "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktıFerdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı

İŞTE FERDİ BABA'NIN BAĞIŞLADIĞI MALLAR!

Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın haberine göre Ferdi Tayfur'un TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına bağışladığı mallar ortaya çıktı. 3 milyar liralık servetin yüzde 10'u vakıflara bağışlandı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden bir ay geçtikten sonra vasiyeti ortaya çıkmıştı.

Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktıFerdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı

Tayfur'un yeğeninin açıkladığı vasiyetinde mallarının yüzde 10'unu vakıflara bağışladığı belirtilmişti.

Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktıFerdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı

TSK
BOLU MUDURNU'DA 4 DÜKKAN

Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktıFerdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı

LÖSEV
YALOVA'DA 8 LÜKS VİLLA

Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktıFerdi Tayfur'un 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı

DARÜŞŞAFAKA
MARMARİS'TE 2 VİLLA
İSTANBUL'DA 1 DÜKKAN

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