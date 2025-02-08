İşte Ferdi Tayfur’un bağışladığı mallar! Servetinin yüzde 10’unu vakıflara bıraktı

Sevilen sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle milyonları yasa boğan ünlü sanatçı, 4 Ocak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü sanatçının vasiyeti açıklandı. Efsane sanatçının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, vasiyeti açıklayan kişi oldu.
VASİYETİ AÇIKLANDI: GURUR DUYUYORUZ
Açıklamada, "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.
İŞTE FERDİ BABA'NIN BAĞIŞLADIĞI MALLAR!
Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın haberine göre Ferdi Tayfur'un TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına bağışladığı mallar ortaya çıktı. 3 milyar liralık servetin yüzde 10'u vakıflara bağışlandı.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden bir ay geçtikten sonra vasiyeti ortaya çıkmıştı.
Tayfur'un yeğeninin açıkladığı vasiyetinde mallarının yüzde 10'unu vakıflara bağışladığı belirtilmişti.
Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.
TSK
BOLU MUDURNU'DA 4 DÜKKAN
LÖSEV
YALOVA'DA 8 LÜKS VİLLA