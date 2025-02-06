Nadide Sultan sevenlerini korkuttu! Kanlar içinde paylaştı
Bir dönemin popüler şarkıcılarından Nadide Sultan, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı şimdi de kötü bir haberle gündeme geldi. Evinde geçirdiği kaza sonucu hastanelik olan Nadide Sultan'ın son görüntüsü sevenlerini korkuttu.
"Konyalım" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nadide Sultan, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor... Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla adından söz ettiren ünlü isim bu kez de korkutan bir haberle gündeme geldi.
Nadide Sultan, Kilyos'taki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Yaşadığı olayı anlatan ünlü şarkıcı, dudağına dikiş atıldığını söyledi.
"4 DİKİŞ ATILDI"
Gel Konuşalım programına canlı yayında mesaj gönderen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Konuşamıyorum, dikiş atıldı canım acıyor. Evde kadına yardım ediyordum buzdolabının sebzeliği sıkışmış. Kadına yardım edeyim dedim. O bölme sıkışmış ben de şişelerin olduğu yeri çıkarırken yumrukla sert bir şekilde vurunca yüzüme geldi.
Doktor acil gel dikiş lazım dedi. Dikiş attılar. Burnumla dudağımın arasında geldiği için 4 dikiş atıldı. Şu anda konuşamıyorum. Moralim de biraz bozuk. İz kalacak diye korkuyorum. Ama sanki dudak çizgisinde kalacak. O da çok belli olmayacak"
Ünlü şarkıcının son hali sevenlerini korkuturken sosyal medyada "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
NADİDE SULTAN'DAN 5 ÇOCUK İTİRAFI!
Geçen günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, çok konuşulacak sözlere imza attı. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan ünlü isim, sanat dünyasındaki iki yüzlülükten yakındı.
Nadide Sultan şunları söyledi: "Keşke hiç tanımasaydım dediğim sanatçılar var. Sanat camiamız, ne yazık ki iki yüzlü insanlarla dolu. Gittiğin programda, yayın arasında yüzüne bile bakmayan, ama yayın başlayınca bir anda gülen insanlar var. Uçakta selamlaşmamak için yüzünü gizleyenlerden bıktım artık"
Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, geç yaşta evlenip yalnızca bir çocuk sahibi olmasından dert yandı.
Nadide Sultan, şu ifadeleri kullandı: "Ben normalde tez canlı bir insanım; çocuğa bakamam, herhalde tahammül edemem diyordum. Ama Kaan doğduktan 40 gün sonra tekrar hamile kalmak istedim. Ancak pandemi girince nasip olmadı. Ben anne olmayı çok sevdim. Hakan'la 20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım"
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