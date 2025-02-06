Nadide Sultan sevenlerini korkuttu! Kanlar içinde paylaştı

NADİDE SULTAN'DAN 5 ÇOCUK İTİRAFI!

Geçen günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, çok konuşulacak sözlere imza attı. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan ünlü isim, sanat dünyasındaki iki yüzlülükten yakındı.

Nadide Sultan şunları söyledi: "Keşke hiç tanımasaydım dediğim sanatçılar var. Sanat camiamız, ne yazık ki iki yüzlü insanlarla dolu. Gittiğin programda, yayın arasında yüzüne bile bakmayan, ama yayın başlayınca bir anda gülen insanlar var. Uçakta selamlaşmamak için yüzünü gizleyenlerden bıktım artık"

Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, geç yaşta evlenip yalnızca bir çocuk sahibi olmasından dert yandı.

Nadide Sultan, şu ifadeleri kullandı: "Ben normalde tez canlı bir insanım; çocuğa bakamam, herhalde tahammül edemem diyordum. Ama Kaan doğduktan 40 gün sonra tekrar hamile kalmak istedim. Ancak pandemi girince nasip olmadı. Ben anne olmayı çok sevdim. Hakan'la 20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım"

Kaynak: Instagram