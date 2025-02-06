Mağdur sıfatıyla ifade vermişti! Yönetmen İsmail Güneş’ten dikkat çeken açıklama...

Sinema ve dizi sektöründe birçok oyuncunun menajerliğini yapan ID İletişim'in kurucusu olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yönetmen İsmail Güneş, Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifade verdi. Güneş'in Günaydın'a verdiği röportajda Barım'a yönelik iddiaları çok konuşulmuştu. Savcılık röportajda yer alan Barım tarafından mağdur edildiğine dair iddiaları sordu.

"YAŞANANLARI İNKAR ETMEDİM"

İfade verdikten sonra Günaydın'a konuşan Güneş, "Röportajda da söylediğim gibi Ayşe Barım tarafından iki projem de sekteye uğramıştı. Mağduriyetimi savcılıkta da anlattım. Ben diğerleri gibi savcının karşısına çıkınca yaşananları inkar etmedim, tasdik ettim. Her şeyi tüm ayrıntısıyla tek tek anlattım" ifadelerini kullandı.

İsmail Güneş / Kaynak: AA