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Mağdur sıfatıyla ifade vermişti! Yönetmen İsmail Güneş'ten dikkat çeken açıklama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 12:53 Güncelleme: 06.02.2025 12:54
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Mağdur sıfatıyla ifade vermişti! Yönetmen İsmail Güneş’ten dikkat çeken açıklama...

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım gündemden düşmüyor. Barım, davasında ifade veren ünlü yönetmen İsmail Güneş, daha önceki iddialarını reddetmediğini, söylediklerinin arkasında durduğunu belirtti.

Sinema ve dizi sektöründe birçok oyuncunun menajerliğini yapan ID İletişim'in kurucusu olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yönetmen İsmail Güneş, Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifade verdi. Güneş'in Günaydın'a verdiği röportajda Barım'a yönelik iddiaları çok konuşulmuştu. Savcılık röportajda yer alan Barım tarafından mağdur edildiğine dair iddiaları sordu.

"YAŞANANLARI İNKAR ETMEDİM"

İfade verdikten sonra Günaydın'a konuşan Güneş, "Röportajda da söylediğim gibi Ayşe Barım tarafından iki projem de sekteye uğramıştı. Mağduriyetimi savcılıkta da anlattım. Ben diğerleri gibi savcının karşısına çıkınca yaşananları inkar etmedim, tasdik ettim. Her şeyi tüm ayrıntısıyla tek tek anlattım" ifadelerini kullandı.

İsmail Güneş / Kaynak: AAİsmail Güneş / Kaynak: AA

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, sektörde oldukça güçlü bir konumda bulunan ID İletişim'in diğer ünlü oyuncularıyla da yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Şirketin temsil ettiği isimler arasında Pınar Deniz, Birce Akalay, Aslı Enver, Hande Erçel, Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Hazal Kaya gibi önemli oyuncular bulunuyor.

Ayşe Barım / Kaynak: Sosyal medyaAyşe Barım / Kaynak: Sosyal medya

İddialara göre, sözleşme süresi dolan birçok ünlü isim yeni menajer arayışına başladı ve önümüzdeki dönemde şirketle yollarını tamamen ayırabilir. Gelişmelerin ardından ID İletişim'in geleceği konusunda çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Şirkete kayyum atanacağı yönündeki iddialar gündeme gelirken, Barım'ın tutuklanmasının ardından şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: AAKaynak: AA

SORUŞTURMA SÜRECİ

Menajerlik sektöründe yıllardır güçlü bir konumda olan Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Ayşe Barım'ın şirketi (AA)Ayşe Barım'ın şirketi (AA)

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