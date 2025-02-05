Yeni şarkısı tepki çekmişti! Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı
Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı şarkı büyük tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Turabi Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.
Survivor ile tanınan Turabi Çamkıran'ın çıkardığı İngilizce şarkı, uygunsuz sözleri nedeniyle büyük tepki çekti. Çamkıran hakkında 'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılarak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Şarkıya ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş ve klip için erişim yasağı talep edilmişti.
Müstehcen sözleri ile tepkilerin odağı olan şarkı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mercek altına alındı.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI!
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.
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