Yeniden Survivor’a giden Yiğit Poyraz’a sevgilisinden destek!

"İTİRAF ETTİM"

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurun Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil arasındaki aşk devam ediyor. Çift en son olarak Yasmin Erbil'in doğum günü için Güney Kore'ye gitmişti.

Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile aralarındaki kıskançlığı anlatmıştı. Erbil, "Telefonunu karıştırdım bir kere. Ama biliyor, itiraf ettim. Gizli gizli yapamam ben sonrasında itirafta bulundum. Yakalamadım hiçbir şey. Güveniyor o bana. Benimkisini hiç karıştırmıyor Yiğit" şeklinde konuşmuştu.

Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil (Instagram)