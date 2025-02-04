Yeniden Survivor'a giden Yiğit Poyraz'a sevgilisinden destek!
Survivor’ın eski yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil oldu. Poyraz'ın uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasmin Erbil ise Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Survivor All Star 2025'te yedeklerden gelen yarışmacılar belli oldu. Sürpriz isimler arasında eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın olduğu da görüldü.
Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil de yarışmaya katılan Poyraz'ın yayındaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
''BÜTÜN İYİ ENERJİLERİM ONUNLA''
Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan ''İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla'' notuyla yayınladı.
"İTİRAF ETTİM"
Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurun Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil arasındaki aşk devam ediyor. Çift en son olarak Yasmin Erbil'in doğum günü için Güney Kore'ye gitmişti.
Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile aralarındaki kıskançlığı anlatmıştı. Erbil, "Telefonunu karıştırdım bir kere. Ama biliyor, itiraf ettim. Gizli gizli yapamam ben sonrasında itirafta bulundum. Yakalamadım hiçbir şey. Güveniyor o bana. Benimkisini hiç karıştırmıyor Yiğit" şeklinde konuşmuştu.