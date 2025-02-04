Kayahan’ın kızı Beste Açar boşanıyor! İhanet böyle ortaya çıktı

Açar, Evren Bölek'in telefonununa casus programı yüklemiş. İddiaya göre bu casus programı sayesinde Bölek'in bir kadın ile ilişkisini öğrenip boşanma konusunda harekete geçmiş ve gerekli davayı açmış.Fakat eşinin telefonuna yüklemiş olduğu casus programı ile aldatıldığını öğrendikten sonra bu durumu mahkemede delil olarak kullanamayacağını öğrenince zor durumda kalmış.

Beste Açar'ın eşi Evren Bölek (sosyal medya)