01 Şubat 2025, Cumartesi
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Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu yarı yaşındaki asistanıyla evleniyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 08:55
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Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu yarı yaşındaki asistanıyla evleniyor!

Ödüllü mimar Murat Tabanlıoğlu, ikinci baharını yaşıyor! Ağustos ayında asistanı Tuba İnan ile aş yaşamaya başlayan 64 yaşındaki Murat Tabanlıoğlu kendisinden yaşça küçük asistanı Tuba İnan ile evleniyor...

Mimar Murat Tabanlıoğlu, asistanı Tuba İnan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Günaydın'dan Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Murat Tabanlıoğlu'nun yeni ilişkisiyle ilgili şu ifadleeri kullandı:

"64 yaşındaki ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu, ikinci kez damat olmaya hazırlanıyor! Evet, yanlış okumadınız... Hem de herkesin "İki güne ayrılırlar" dediği, yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile... Murat Bey, halen iş ortağı olan Melkan Gürsel'den 2015'te boşandıktan sonra tam dokuz yıl Nina Öger ile flört etmişti.

Ünlü mimar ikinci baharını yaşıyor!Ünlü mimar ikinci baharını yaşıyor!

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılırken Nina Öger'den geçen yaz ayrılan Murat Bey arayı hiç açmadan herkesi şaşırtıp asistanı Tuba İnan ile flört etmeye başlamıştı. Sosyal medyada sevgilisiyle aşk kokan pozlarını paylaşıp herkesi şaşkına uğratmaya devam eden Murat Bey, önceki gün de en büyük bombasını patlattı!

"EVET" CEVABINI ALMIŞ"

Öğrendiğime göre, Murat Tabanlıoğlu, diz çöküp Tuba İnan'a evlenme teklif etmiş ve "evet" cevabını almış. Birkaç aya kadar da evleneceklermiş. İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, bundan sonraki bombası ise, boyunca olan kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu'na kardeş getirmek olacaktır herhalde!!!"

Murat Tabanlıoğlu asistanıyla evleniyor!Murat Tabanlıoğlu asistanıyla evleniyor!

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