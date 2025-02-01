Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu yarı yaşındaki asistanıyla evleniyor!

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılırken Nina Öger'den geçen yaz ayrılan Murat Bey arayı hiç açmadan herkesi şaşırtıp asistanı Tuba İnan ile flört etmeye başlamıştı. Sosyal medyada sevgilisiyle aşk kokan pozlarını paylaşıp herkesi şaşkına uğratmaya devam eden Murat Bey, önceki gün de en büyük bombasını patlattı!

"EVET" CEVABINI ALMIŞ"

Öğrendiğime göre, Murat Tabanlıoğlu, diz çöküp Tuba İnan'a evlenme teklif etmiş ve "evet" cevabını almış. Birkaç aya kadar da evleneceklermiş. İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, bundan sonraki bombası ise, boyunca olan kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu'na kardeş getirmek olacaktır herhalde!!!"

Murat Tabanlıoğlu asistanıyla evleniyor!