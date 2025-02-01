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Demet Akalın'ın hastaneden paylaştı! Eşi Okan Kurt kaza geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 16:22 Güncelleme: 01.02.2025 16:32
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Demet Akalın’ın hastaneden paylaştı! Eşi Okan Kurt kaza geçirdi

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez takipçilerini korkuttu. Akalın, eşi Okan Kurt'un sahnedeyken geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza geçirerek yaralandı. Olay, Akalın'ın sahnede olduğu bir gece meydana geldi.

"AKLIM ÇIKTI"

Hira adında bir kızları olan çiftten Demet Akalın, Kurt'un başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Gece ben sahnedeyken Okan bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var. Gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Öte yandan on dönemde verdiği kilolar ve kullandığı zayıflama iğnesiyle gündem olan Demet Akalın, ölümden döndüğünü açıklamış ve yaşadıklarını Kral Müzik'in YouTube kanalında anlatmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Akalın, "Geçen yaz başı bir yağ aldırma operasyonu geçirdim. Doktorum bana 'iğne kullan' dedi. Zayıflama iğnelerinden kullandım ama çok zorluk çektim. Bunları doktor kontrolünde olmadan kimseye tavsiye etmiyorum. Geçen sene pilatese başlamıştım. Belli bir yaştan sonra o kiloları veremedim, o da bende moral bozukluğu yarattı. İlk lafım 'hayır' olmuştu. Şu an gerçekten mutluyum" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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