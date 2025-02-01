Demet Akalın’ın hastaneden paylaştı! Eşi Okan Kurt kaza geçirdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza geçirerek yaralandı. Olay, Akalın'ın sahnede olduğu bir gece meydana geldi.

"AKLIM ÇIKTI"

Hira adında bir kızları olan çiftten Demet Akalın, Kurt'un başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Gece ben sahnedeyken Okan bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var. Gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu."

Kaynak: Instagram