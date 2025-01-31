Usta oyuncudan acı haber! Sezai Altekin hayatını kaybetti

1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti.

USTA OYUNCUDAN ACI HABER!

Acı haberi Nedim Saban, Twitter hesabında paylaştığı "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa! O büyük aktörle Halide Edib'in Maske ve Ruh oyununda çalıştım, o çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incinmesin #sezaialtekin" mesajıyla duyurdu.