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Usta oyuncudan acı haber! Sezai Altekin hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 10:41 Güncelleme: 31.01.2025 13:27
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Usta oyuncudan acı haber! Sezai Altekin hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin'den acı haber geldi. Sezai Altekin 79 yaşında yaşamını yitirdi. Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti.

USTA OYUNCUDAN ACI HABER!

Acı haberi Nedim Saban, Twitter hesabında paylaştığı "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa! O büyük aktörle Halide Edib'in Maske ve Ruh oyununda çalıştım, o çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incinmesin #sezaialtekin" mesajıyla duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü.

Altekin, "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunda misafir oyuncu olarak Duru Tiyatro ekibine katıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan sanatçı, "Tatar Ramazan" dizisindeki Beyefendi performansıyla da büyük beğeni toplamıştı.

Sezai Altekin (A HABER ARŞİV)Sezai Altekin (A HABER ARŞİV)

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