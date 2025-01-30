Ceren Karakoç'tan yürek burkan itiraf! "Çocukluğum annesiz geçti"

Birçok projeyle tanınan oyuncu Ceren Karakoç'un çocukluk yıllarıyla ilgili söyledikleri yürek burktu.

Meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var" dedi.

Kaynak: Instagram