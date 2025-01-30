Ceren Karakoç'tan yürek burkan itiraf! "Çocukluğum annesiz geçti"
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, konuk olduğu bir programda ailesine ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Karakoç, hayatına dair bilinmeyenleri ilk kez açıkladı. 'Benim çocukluğum annesiz geçti' diyen ünlü oyuncu, hikayesiyle yürekleri dağladı.
Birçok projeyle tanınan oyuncu Ceren Karakoç'un çocukluk yıllarıyla ilgili söyledikleri yürek burktu.
Meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var" dedi.
Babası hakkında konuşan ünlü Karakoç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım"
"ANNEMİN PİJAMALARINI KOKLAYARAK UYURDUM"
Çocukluğu hakkında söyledikleriyle yürekleri dağlayan isim, şöyle konuştu:
"Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum"
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