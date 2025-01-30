Tekelleşme soruşturmasında örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi

Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili olarak Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketleri hakkında detaylı bir rapor hazırladı.

Rekabet Kurulu'nun 21 şirket hakkında hazırladığı raporda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sektörde tekelleşmek için, "Dizi Çalışma Grubu" adı altında Whatsapp'da örgütlenen ajanslar, fahiş komisyon oranlarına direnen yapımcılara gözdağı verdiği tespit edilmişti.

Sabah'ın haberine göre; Hazırlanan raporda, daha önce Rekabet Kurulu tarafından farklı sektörlerde yapılan bu tarz eylemlerle ilgili daha önce verdiği kararlara yer verildi. Rekabet Kurulu'nun ön araştırma raporunda, daha önce kurulun 3 Eylül 2010 tarihinde Kargo firmalarının eş zamanlı ve anlaşmalı olarak fiyatlarını fahiş tutarlara yükselttiğine yönelik yapılan incelemeye de değinildi.

Ayşe Barım