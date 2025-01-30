Tekelleşme soruşturmasında örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi
Rekabet Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yapımcı ve kast ajanslarını boykot etme eylemlerinde bulunan Ayşe Barım'ın liderliğindeki 21 şirket hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili olarak Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketleri hakkında detaylı bir rapor hazırladı.
Rekabet Kurulu'nun 21 şirket hakkında hazırladığı raporda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sektörde tekelleşmek için, "Dizi Çalışma Grubu" adı altında Whatsapp'da örgütlenen ajanslar, fahiş komisyon oranlarına direnen yapımcılara gözdağı verdiği tespit edilmişti.
Sabah'ın haberine göre; Hazırlanan raporda, daha önce Rekabet Kurulu tarafından farklı sektörlerde yapılan bu tarz eylemlerle ilgili daha önce verdiği kararlara yer verildi. Rekabet Kurulu'nun ön araştırma raporunda, daha önce kurulun 3 Eylül 2010 tarihinde Kargo firmalarının eş zamanlı ve anlaşmalı olarak fiyatlarını fahiş tutarlara yükselttiğine yönelik yapılan incelemeye de değinildi.
DENETLEMEK İÇİN HAKEM BİLE BELİRLEMİŞLER
Raporda, kargo firmalarının çeşitli dönemlerde bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, bu toplantılarda rekabete ilişkin hususlar hakkında görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı. Rapora göre, şirketlerin özellikle liste fiyatları üzerinden yapılacak iskontoların belirli bir limit dahilinde tutulması konusunda anlaştıkları hatta bunu kendi aralarında denetlemek için hakemlik müessesesi bile oluşturdukları ifade edildi. Tüm bu eylemlerin rekabeti bozucu uygulamalar olduğu ve ilgili kanun maddesini ihlal ettiği vurgulandı.
YAPTIKLARI 'DIŞLAYICI' EYLEM
Rekabet Kurulu'na göre menajerlerin uygulama kararı aldığı boykot tarzı davranışlar, rekabet hukukuna göre 'dışlayıcı' eylem olarak nitelendiriliyor. Rakiplerin birbirlerinin faaliyetlerini zorlaştırmaları veya kısıtlamaları rekabet gibi görünse de bir grup teşebbüsün veya kişinin anlaşma yoluyla, birlik çatısı altında aldığı kararlarla dışlaması hukuka aykırı kabul ediliyor.
SES-BİR'İN KARARI BOYKOT'A ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği'nin(SES-BİR) 2006 yılında birliğe üye olmayan seslendirme sanatçılarına yönelik aldığı karar da Rekabet Kurulu'nun radarına girmişti. Raporda bu karara da yer verildi. Karara göre SES-BİR, birliğe üye olmayan kişilerle, aynı stüdyoya girilmeyeceği, aynı film ve dizilerde konuşulmayacağını ilan etti. Ayrıca seslendirme stüdyolarına gönderilen yazılar ile ücret ve çalışma koşullarına uyacağını beyan etmeyen stüdyolarla çalışmayacağını duyurdu.
İDARİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR
Bu duyurulardan sonra, stüdyolara uygulanan baskı sonucunda boykot ya da grev eylemine katılmak istemeyen sanatçıların işleri elinden alındı. Birliğe üye olmayan seslendirme sanatçılarla çalışan stüdyolara birlik üyesi sanatçıların hizmet vermesi engellendi. Yapılan incelemeler sonucu SES-BİR'in bu uygulamalarının yasaklı faaliyet olarak görülen rekabetin engellenmesine yönelik 4054 sayılı kanunun ihlal edildiği tespit edildi ve idari para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.