Eski Survivor yarışmacısı Okay Köksal günler sonra paylaştı! Kızı 8. kattan düşmüştü

"ZORLU GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI"

Okay Köksal yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra'nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti. Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor.

Okay Köksal'ın kızı Azra / Kaynak: Instagram