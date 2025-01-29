Eski Survivor yarışmacısı Okay Köksal günler sonra paylaştı! Kızı 8. kattan düşmüştü
2019'da Survivor'a katılan milli sporcu Okay Köksal'ın kızı geçtiğimiz aralık ayında 8. kattan düşerek yaralanmıştı. 15 yaşındaki Azra'nın sağlık durumu merak edilirken Köksal, kızının son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.
Eski Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın geçtiğimiz sene üzücü bir olayla gündeme gelmişti. Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düşmüştü.
Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi görüyordu. O günden sonra sosyal medyadan epey uzaklaşan Köksal, günler sonra ilk kez paylaşım yaparak kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"ZORLU GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI"
Okay Köksal yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra'nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti. Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor.
Onun güçlü duruşu bize umut verirken, sizlerden gelen dualar ve destekler bu süreçte moral kaynağımız oldu. Her zaman yanımızda olduğunuz ve güzel dileklerinizle bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz."