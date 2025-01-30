Gülben Ergen "Sıla bebek" paylaşımı nedeniyle ifade verdi!
Şarkıcı Gülben Ergen, hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Ergen, 'Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim' dedi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son dönemde toplumsal olaylara gösterdiği tepkiler, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen de X hesabından paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti.
Ergen, Sıla bebek hakkında X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle şikayet edildi.
Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.
"HER ZAMAN MÜCADELE EDECEĞİM"
İfadesinin ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Ergen, "İfademi verdim, çıkıyorum. Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Ergen daha sonra adliyeden ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri ve annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. tutuklanmıştı. Annenin beş yaşındaki diğer çocuğu ise devlet tarafından koruma altına alınmıştı.
Gülben Ergen, Sıla bebek hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikayet edildiğini açıklamıştı.
Gülben Ergen'in paylaşımı şöyle:
"Yarın 2 yaşında uğradığı cinsel istismar sebebiyle can veren #SılaBebek paylaşımımda "İnsan Suretinde Yaratıklar" ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim. Narin için Rojin için Sıla için Canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım…"