Gülben Ergen "Sıla bebek" paylaşımı nedeniyle ifade verdi!

"HER ZAMAN MÜCADELE EDECEĞİM"

İfadesinin ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Ergen, "İfademi verdim, çıkıyorum. Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Ergen daha sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri ve annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. tutuklanmıştı. Annenin beş yaşındaki diğer çocuğu ise devlet tarafından koruma altına alınmıştı.

Gülben Ergen, Sıla bebek hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikayet edildiğini açıklamıştı.

Gülben Ergen'in paylaşımı şöyle:

"Yarın 2 yaşında uğradığı cinsel istismar sebebiyle can veren #SılaBebek paylaşımımda "İnsan Suretinde Yaratıklar" ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim. Narin için Rojin için Sıla için Canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım…"

Kaynak: X