MFÖ'nün üyesi Fuat Güner bir kez daha ameliyat olacak!
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MFÖ grubunun üyesi Fuat Güner, ameliyat oldu. 'Sinir uçlarım çürümüş' diyerek sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü sanatçı, bir kez daha ameliyat masasına yatacağını belirtti.
MFÖ grubunun üyesi Fuat Güner'e 9 Ocak'ta kalça protezi takıldı. Operasyon geçiren 76 yaşındaki sanatçı, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
BİR KEZ DAHA AMELİYAT OLACAK!
Sağlık durumunun iyi olduğunu ve eskisine göre daha rahat yürüdüğünü dile getiren Güner, bir ameliyat daha olacağını söyledi.
"SİNİR UÇLARIM ÇÜRÜMÜŞ"
Hürriyet'te yer alan habere göre; Güner "Sinir uçlarım çürümüş. O nedenle sağ bacağıma kalça protezi takıldı. 7-8 ay sonra sol taraftan da aynı operasyonu geçireceğim. Şimdi rahat yürüyorum, çabuk toparlandım. 10-15 gün sonra normal hayatıma döneceğim. Aynı zamanda dostum olan doktorum Prof. Dr. Çağatay Öztürk'e teşekkür ederim." dedi.