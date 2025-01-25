Dizi setinde korkutan kaza! Oyuncu Didem Balçın'ın sağlık durumu...
Ünlü oyuncu Didem Balçın, rol aldığı dizinin çekimleri esnasında kaza geçirdi. Hastanaye kaldırılan Didem Balçın, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Didem Balçın, "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinin çekimleri sırasında kaza geçirdi.
Balçın, ayağının takılması sonucu düştü ve başını yaraladı. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavisi devam ediyor.
42 yaşındaki oyuncu sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaptı:
"Arayan soran herkese teşekkürler... Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim evet. Dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok. Şu an gayet iyiyim. Tüm film ekibi yanımdaydı. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim. Benimki bu kadar üzüntülü olayın yanında devede kulak bile değil. Yine de tekrar teşekkürler."
BALÇIN'IN TANINDIĞI PROJELERİ
Balçın; Çakallarla Dans serisi, Diriliş Ertuğrul, Korkma Ben Yanındayım, Amacı Olmayan Grup, Hicran ve Melek, Başka Dilde Aşk ve Oflu Hoca'nın Şifresi gibi yapımlarla tanınıyor.